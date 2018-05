Anzeige

Bensheim.Zwei Hessenmeisterschaften (auf der Straße und mit dem Mountainbike) standen für die Radsportler der SSG Bensheim auf dem Programm. Ihr Abschneiden kann sich mit je zwei Gold- und Silbermedaille sehen lassen.

Im rheinland-pfälzischen wurden Bann die Süd-West-Meisterschaften auf der Straße ausgetragen. Im gemeinsamen Rennen der Verbände Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland wurden auf der anspruchsvollen Rennstrecke die jeweiligen Landesmeister ermittelt.

Im Rennen der Damen Elite ging Maria Woll (Bild) für die SSG Bensheim an den Start und konnte das Rennen über 50 Kilometer mit fünf schweren Bergpassagen von Anfang an mitbestimmten. Am Ende sicherte sie sich den dritten Gesamtrang und damit den Vize-Hessenmeistertitel. An den kommenden Wochenenden stehen für sie Einsätze in der Damen-Bundesliga an.