Markus Babbel ist Weinheimer

Weinheim.Ob Markus Babbel die Weinheimer Bewerbung für die Heimattage 2025 gelesen hat? Vermutlich eher nicht. Dann muss es eine Art Seelenverwandtschaft sein zwischen der Zweiburgenstadt und dem früheren Fußball-Nationalspieler, Europameister und UEFA-Cup-Sieger, der seit kurzem in Weinheim mit seiner Familie in wohnt. „Heimat ist ein Gefühl“, hat er im Dienstzimmer des Oberbürgermeisters ins Goldene Buch der Stadt geschrieben – genauso lautet der Titel der Bewerbung für die Heimattage.

Apropos Seelenverwandtschaft: Nach eineinhalb Stunden musste OB Manuel Just auf den nächsten Termin, der sich nicht verschieben ließ. Sonst hätten die beiden Männer, der Rathauschef und der prominente Neubürger, noch stundenlang geredet: gefachsimpelt über den FC Bayern München, mit dem Markus Babbel viermal Deutscher Meister und zweimal DFB-Pokalsieger war. Denn Manuel Just ist Bayern-Fan seit Kindesbeinen. Babbels erfolgreichste Zeit im Münchner Trikot erlebte der heutige OB als Jugendlicher.

„Wir fühlen uns superwohl in Weinheim“, berichteten Markus Babbel und seine Frau, die Fernsehjournalistin Tina Babbel (früher Tina Ries). Die beiden lernten sich kennen, als der heute 47-jährige gebürtige Bayer Trainer bei der TSG Hoffenheim war. Von 2012 bis 2014 war er dort Coach und Manager; damals wohnte er in Heidelberg. Tina Babbel stammt aus Viernheim. Obwohl klar war, dass der Ehepartner noch einige Stationen auf der Welt zu absolvieren hatte, entschieden sie sich für einen festen Wohnort in der Rhein-Neckar-Region. „Weinheim hat Markus am besten gefallen“, beschreibt sie. Sie kauften eine Wohnung in Weinheim.

Tatsächlich folgten noch Traineraufgaben in Berlin, in der Schweiz und in Australien. Seit einigen Wochen – und in der Phase einer beruflichen Neuorientierung des Diplom-Fußballlehrers – sind die Babbels nun eingezogen. Töchterchen Carlotta (4) fühlt sich ebenso wohl; die Familie wohnt zentral in der Innenstadt. Der nach wie vor sehr sportliche Hüne genießt es, im Exotenwald joggen zu gehen oder auf dem Marktplatz zu sitzen. Tina Babbel hat in Weinheim ohnehin einen Freundeskreis; sie ist als Moderatorin des Rhein-Neckar-Fernsehens bekannt.

Zum Abschluss des Besuchs im Rathaus sagte Markus Babbel spontan zu, einer der Protagonisten in einem Weinheim-Video-Clip zu sein, in dem Prominente für ihre Heimatstadt werben. red

