Martinovic-Dreierpack erfreut SV Waldhof

Mannheim.Als die Arbeit erledigt war, tat Marco Schuster das, was von einem Kapitän erwartet wird. Der 24-Jährige schleppte eine Kiste Bier in die Kabine des SV Waldhof Mannheim, wo die Kollegen auf den ersten Erfolg im badischen Verbandspokal seit 1999 anstoßen durften. Gefeiert werden sollte der Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg aber „ganz seriös“, wie Abwehrchef Marcel

...