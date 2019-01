Marvin Schwarz hat endlich eine DM-Medaille

Bensheim.Als Aushängeschild für die gute Ringer-Nachwuchsarbeit des Kraftsportvereins Bensheim fungiert derzeit Marvin Schwarz. Bei Turnieren oder Meisterschaften auf Bezirks- und Landesebene holt der 15-jährige Jugendringer meist Edelmetall, nachdem er seine Gegner auspunktete oder mit den von ihm bevorzugten Beinangriffen auf die Schultern gebracht hat.

Dabei liegen die Wurzeln für das sportliche Kräftemessen auf der Matte in der Familie: Über seinen Vater Michael Schwind, der früher als Schülerringer aktiv war und seit sechs Jahren als Vorsitzender die Geschicke des Vereins lenkt, kam Marvin bereits im Alter von fünf Jahren zum KSV Bensheim und hat sich dort kontinuierlich weiterentwickelt.

Als E-Jugendringer erkämpfte er sich 2011 seinen ersten Hessenmeistertitel in der Klasse bis 25 Kilogramm, dem weitere folgten, ebenso wie Siege bei Bezirksmeisterschaften. In den folgenden Jahren gelang Marvin abwechselnd auf Bezirks- und Landesebene der Titelgewinn in beiden Stilarten und 2017 schließlich ein zweifaches Double in der 38-kg-Klasse, bevor er sich auf das Freistilringen festlegte.

In dieser Stilart nahm er als Mitglied des hessischen D-Kaders erstmals 2016 an der Deutschen Meisterschaft teil, wobei er sich in der Altersklasse der B-Jugend zunächst mit dem elften und im Jahr darauf mit dem fünften Platz begnügen musste. Dass sich Ausdauer und Beharrlichkeit auszahlen, zeigte sich dann 2018 bei der Freistil-DM der A-Jugend, die das Bensheimer Talent mit einer verdienten Bronzemedaille in der Klasse bis 42 kg abschloss: „Damit war endlich der Platz auf dem Siegerpodest erreicht“, zeigt sich Marvin erleichtert.

Zugute kam ihm ähnlich wie bei nationalen Turnieren der Start in der unteren Gewichtsklasse mit einer noch überschaubaren Anzahl an Teilnehmern, die nach dem nordischen Prinzip gegeneinander antreten, so dass Niederlagen nicht das sofortige Ausscheiden nach sich ziehen.

Auch Erfahrungen im Mannschaftskampf konnte Marvin im Jugendbereich sammeln: In der Wettkampfgemeinschaft mit dem benachbarten RSC Laudenbach gehörte er mehrere Jahre zur Schülerriege „KG Bergstraße“ und trat 2012 in der Bensheimer Staffel der hessischen Jugendliga an.

All diese sportlichen Erfolge erfordern kontinuierlichen Trainingseinsatz. Zweimal wöchentlich besucht der Zehntklässler des Goethe-Gymnasiums das Leistungszentrum des Hessischen Ringerverbandes in Aschaffenburg und trainiert zusätzlich bei den Nachbarvereinen SV Fahrenbach und KSV Seeheim. Viel Zeit für seine sonstigen Hobbys wie Freunde treffen, Lesen und Tanzen bleibt da nicht, „aber das Ringen reizt mich sowieso am meisten“, betont Marvin. Und es gibt noch Einiges zu tun, um seiner Hauptzielsetzung – dem Deutschen Meistertitel – näher zu kommen: „Die nächsten beiden Jahre in der A-Jugend sollte es klappen“, zeigt er sich zuversichtlich. tag

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.01.2019