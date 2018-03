Anzeige

Bensheim.Bei den südhessischen Crossmeisterschaften der Leichathleten in Wolfskehlen schnitten die jüngsten Läufer der LG VfL/SSG Bensheim äußerst stark ab. Mathilda Paasche verbuchte in der Altersklasse weibliche Jugend U12/W11 mit 2:55 Minuten über 800 Meter ebenso den Sieg wie Justus Arndt bei der männlichen Jugend U14/M12 in 5:21 Minuten über 1500 Meter.

Während Justus Arndt das Rennen mit 16 Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten, Marlon Rösel (LG Bischofsheim-Ginsheim), überlegen gestaltete, war der Sieg von Mathilda Paasche hart umkämpft. Hier wurde die Zweite, Giulia Fromm (TV Trebur), mit 2:56 Minuten nur knapp geschlagen und auch die Drittplatzierte, Annemarie Saltzer (LG BEC), kämpfte bis zum Schluss mit um den Sieg und lag am Ende nur drei Sekunden zurück.

Im Endspurt auf Platz zwei

Einen zweiten Rang erlief Philipp Nitsch nach tollem Schlussspurt bei der männlichen Jugend U16/M15 über 1500 Meter in guten 4:48 Minuten. Auch Marlene Wilker konnte sich als Dritte einen Podestplatz bei der weiblichen Jugend U16/W14 in 5:49 Minuten sichern. Stella Bertuzzi mit Rang vier über 1500 Meter in der Klasse U14/W12 sowie Patrick Harnack mit Rang fünf in der Klasse U16/M14 über die gleiche Distanz runden das gute Abschneiden der LGler ab. lg