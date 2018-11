Darmstadt.Ab heute biszum Sonntag findet in Darmstadt der 5. Hessische Turn- und Sportkongress statt. Unter dem Motto „Voneinander lernen“ wird die Wissenschaftsstadt mit ihrem Kongresszentrum darmstadtium und zahlreichen Sporthallen erneut den Rahmen der größten sportlichen Weiterbildungsveranstaltung in Hessen bieten.

Mehr als 300 Kurse und Workshops aus den Themenbereichen Fitness und Gesundheit, Gerät- und Trampolinturnen, Kinderturnen, Bewegung, Sport und Spiel, Gymnastik, Tanz und Show sowie Sport- und Vereinsentwicklung bieten mehr als 1000 Übungsleitern sowie Vereinsvorständen und -mitarbeitern die perfekte Möglichkeit, sich in Theorie und Praxis auf dem Laufenden zu halten.

Zum Rahmenprogramm gehört am Samstagabend ab 19.30 Uhr eine Jubiläums-Gala mit den „Danish Flying Superkids“ sowie am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr das „Kinderturnland“, in dem sich nicht nur Kinder von Kongressbesuchern austoben können. Im Rahmen der bundesweiten Initiative „Offensive Kinderturnen“ steht es allen bewegungshungrigen Kindern zwischen drei und zehn Jahren offen. Ebenfalls für alle geöffnet ist an beiden Tagen der „Markt der Möglichkeiten“ mit zahlreichen Ausstellern im Foyer des darmstadtiums. red

