Mehr als 600 Fahrer drücken aufs Tempo

Einhausen.Der Auftakt zur diesjährigen Bundesliga-Saison der Straßenradsportler erfolgte am Sonntag in der Riedgemeinde Einhausen (wir haben berichtet). Der 6000 Einwohner zählende Ort ist ein gutes Pflaster für Pedaleure. In Jahr 2015 wurden in Einhausen die Deutschen Zeitfahrmeisterschaften durchführt, 2018 fand dort komplett die Deutsche Radsportmeisterschaft statt, „Rund um den Jägersburger Wald“

