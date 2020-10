Mehr als 80 Prozent waren für Spielpause

Bergstraße.Die von Landrat Christian Engelhardt am Mittwoch aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen verkündete Allgemeinverfügung mit dem Verbot von Kontaktsport (wir haben berichtet) legt den bislang noch erlaubten Spielbetrieb im Kreis Bergstraße (mit Ausnahme der Bundesligisten) komplett lahm.

Der Bergsträßer Kreisfußballwart Reiner Held hat die Konsequenzen gezogen und alle Spiele auf Kreisebene ab Samstag (31. Oktober) bis 30. November abgesetzt. Damit kommt der Kreisfußballwart auch einem Wunsch der Vereine nach. Bei einer Umfrage am Wochenanfang hatten sich über 80 Prozent für eine Unterbrechung ausgesprochen.

Offen ist, ob im Dezember der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, das könnte auch von den Beratungen auf Verbandsebene abhängen. Ein wenig Mut macht Held den Fußballern: „Wir haben mit dem Landrat verabredet, weiter in Kontakt zu bleiben und Euch umgehend zu informieren, wenn bei sinkenden Inzidenzwerten der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden kann.“

Unklar ist zum Teil noch, wie es mit dem Spielbetrieb in den Regionalligen weitergeht. Für die Südwest-Gruppe, der auch die hessischen Mannschaften angehören, und den Osten könnte heute eine Entscheidung fallen. Im Westen soll am Wochenende auf jeden Fall gespielt werden. Die Nord-und Nordost-Gruppe gehen am Montag in eine „Corona-Pause“, Bayern berät in der kommenden Woche über ein Vorziehen der Winterpause. all

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.10.2020