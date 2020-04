Mehr Gegner für Flames

Bensheim.Die Flames der HSG Bensheim/Auerbach schließen die Saison 2019/20 als Achter ab. Dies steht fest, nachdem die HBF (Handball Bundesliga Frauen) auf Grundlage des Bundesratsbeschlusses des Deutschen Handballbundes (DHB) ihre Entscheidungen zur Wertung der abgebrochenen Spielzeit in der Bundesliga getroffen sowie die damit verbundenen Regelungen für die Runde ’20/21 aufgestellt hat.

Zur Ermittlung der Tabellenplatzierungen wird dabei die Abbruchtabelle vom 12. März unter Zuhilfenahme der Quotientenregelung (Pluspunkte geteilt durch Anzahl der Spiele mal 100) herangezogen. Da bis zum Fristende am 15. April keine Lizenzanträge von Drittligisten bei der HBF eingegangen sind, wird es in der kommenden Saison keine Aufsteiger aus der 3. in die 2. Liga geben.

Aus der 2. Bundesliga steigen HL Buchholz-Rosengarten (1.) und SV Union Halle-Neustadt (2.) in die Bundesliga auf. Die Entscheidungen gelten vorbehaltlich der für Mitte Mai vorgesehenen Lizenzentscheidungen. Nachrücker wäre der Tabellendritte BSV Sachsen Zwickau.

Da es keine Absteiger gibt, wird die Frauen-Bundesliga ausschließlich für die Saison 2020/21 von 14 auf 16 Teams aufgestockt, die 2. Bundesliga besteht in der kommenden Spielzeit aus 14 Mannschaften.

Keine Meistertitel-Vergabe

Für die Champions-League-Saison 2020/21 wird gemäß der Abbruchtabelle Tabellenführer Borussia Dortmund gemeldet, an den aber kein offizieller Deutscher Meister-Titel vergeben wird. Die HBF wird sich außerdem um eine Wildcard für den Zweitplatzierten SG BBM Bietigheim bewerben. Für die European League (ehemals EHF-Cup) werden Bietigheim und TuS Metzingen gemeldet. Sofern der weitere zur Verfügung stehende Startplatz nicht über den DHB-Pokal ermittelt werden kann (das für den 23./24. Mai geplante Final-Four-Turnier wird womöglich in die zweite Jahreshälfte verlegt), rückt der Tabellenvierte HSG Blomberg-Lippe nach, eventuell soll auch der Thüringer HC (5.) auf Wunsch der HBF noch in die European League nachrücken können.

Der DHB-Pokalwettbewerb 2020/21 soll ausschließlich mit Mannschaften aus dem Bereich der HBF durchgeführt werden (Final Four am 15./16. Mai 2021). red/hs

Info: Wer die Flames finanziell unterstützen will, kann Eintrittskarten für das fiktive Saisonabschlussspiel am 16. Mai gegen Blomberg-Lippe online über handball-flames.com erwerben. Bislang wurden knapp 300 Tickets an die Fans gebracht.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.04.2020