Mehr Geld für die Basis-Arbeit

Langen/Bergstraße.Der 41. Landesturntag des Hessischen Turnverbandes in Langen war geprägt von intensiven Diskussionen um die inhaltlichen Aufgaben des größten hessischen Sportfachverbandes. Viele der etwa 140 Delegierten nutzten die Debatte, um eine vom Präsidium angeregte Beitragserhöhung für eine Standortbestimmung:

Erst nach einem einstündigen Wortstreit entschloss sich die überwältigende Mehrheit des Turnerparlaments zur Anpassung der Beiträge. Eingeführt wird demnach ein Vereins-Grundbetrag von 50 Euro und zur Erhöhung von je einem Euro pro Mitglied in 2019 und 2020. Gestärkt werden soll mit den Mitteln künftig die regionale Arbeit in den Turngauen genauso wie der Leistungssport in den olympischen Disziplinen Gerätturnen, Rhythmische Sportgymnastik und Trampolinturnen, die Bildungsarbeit sowie die Beratung der Turnvereine.

Trotz dieser Diskussionen gerieten die Wahlen nicht in den Hintergrund. So durfte sich Norbert Kartmann (Butzbach) über seine einstimmige Wahl als Präsident genauso freuen wie der Vizepräsident Finanzen und Wirtschaft, Ulrich Müller (Hanau). Für den Wettkampfsport zeichnet weiter Lothar Ohl (Bürstadt) sowie für Aus- und Fortbildung Rainer Schremb (Marburg) verantwortlich. Ergänzt wird das Präsidium um einen Vizepräsident Turngau-Angelegenheiten. Nach einer Satzungsänderung wurde dieses neu installierte Amt durch Helmut Reith (Frankfurt) besetzt.

Ebenfalls durch eine Satzungsänderung stärkte der Turntag die Rolle der Hessischen Turnjugend. So werden künftig beide HTJ-Vorsitzende mit Sitz und Stimmrecht im HTV-Präsidium vertreten sein. Den Abschluss der siebenstündigen Versammlung bildete die Einstimmung für die Repräsentanten der etwa 600 000 hessischen Turner aus 2200 Vereinen auf das 16. Landesturnfest in Heppenheim und Bensheim vom 19. bis 23. Juni 2019. red

