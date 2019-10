Mehr Spitzenspiel geht nicht für den VfR Fehlheim

Bergstraße.Wenn am Sonntag um 14.30 Uhr der VfR Fehlheim in der Fußball-Gruppenliga bei der SG Langstadt/Babenhausen antritt, dann treffen zwei der bisher dominanten Teams der Spielklasse aufeinander. Auf der einen Seite die Gastgeber, die Überraschungsmannschaft, die als Aufsteiger für Furore sorgt, sich auf Anhieb in der Spitzengruppe etabliert hat und am vergangenen Sonntag die Tabellenführung an die

