Mehrheit spricht sich für Saison-Abbruch aus

Mannheim/Bergstraße.In Hessen stehen sie – abhängig von den behördlichen Entscheidungen am heutigen Mittwoch – eventuell noch in der derzeitigen Corona-Krise an, der Badische Fußballverband hat sie bereits durchgeführt, nämlich die Videokonferenzen auf Kreisebene. Und dabei ist herausgekommen, dass sich die Mehrheit der befragten Kreisliga- und Kreisklassenvereine im Kreis Mannheim für einen Abbruch der laufenden Saison ausspricht. Eine endgültige Entscheidung wird es voraussichtlich aber nicht vor Ende Mai, wahrscheinlich sogar erst im Juni geben.

Genau konnte es Kreisvorsitzender Harald Schäfer nicht beziffern, aber seiner Einschätzung nach nahm „circa die Hälfte“ der eingeladenen Clubs an der Videokonferenz teil. „Die Vereine wollen natürlich bald eine Entscheidung haben, ein Abbruch der Saison 2019/20 war der meistgenannte Vorschlag.“ Doch für Schäfer ist die Situation „nicht so einfach. Wenn wir jetzt abbrechen, machen wir vielleicht zwei Spielzeiten kaputt. Sollte es mit dem Fußball beispielsweise erst Anfang 2021 weitergehen können, wäre auch die kommende Runde 2020/21 kaputt, neben der aktuellen Saison 2019/20. Es wäre also unter Umständen besser, die laufende Runde später abzuschließen, damit wir wenigstens eine Saison gerettet haben. Wir sind immer noch am Ausloten, was rechtlich möglich ist, und was die Satzung hergibt.“ Es gelte es weiterhin, alle Optionen zu prüfen. Schäfer: „Spätestens bis Ende Mai wollen wir Empfehlungen an die Vereine herausgeben.“ bk/hs

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.05.2020