Meister-Jubel bei kleinen Lorschern

Lorsch.Eine Premiere es beim 33. Leichtathletik-Hallensportfest des LCO Lorsch in der Halle der Werner-von-Siemens-Schule: Erstmals fanden im Rahmen der Veranstaltung, die sich seit einigen Jahren den speziellen Disziplinen der Kinderleichtathletik für die jüngeren Jahrgänge widmet, auch die Leichtathletik-Hallenkreismeisterschaften statt. Zu den Bergsträßer Vereinen gesellten sich außer Konkurrenz die Gäste aus Worms.

Rund 200 Mädchen und Jungs gaben in drei Altersklassen ihr Bestes im Kampf um Bestleistungen, Medaillen und letztlich auch um die Kreistitel. Während die U8 und U10 in Mannschaften gewertet wurden, traten die jungen Sportler der U12 im Einzelwettbewerb an. Dabei standen vier Übungen auf dem Programm, die aus den drei Kategorien Sprung, Lauf und Wurf bestanden.

Während in der U8 die Mannschaften des TV Bürstadt und des Amicitia Viernheim gewannen, durften sich in der U10 die Sportler des LCO Lorsch über den Gewinn der Kreismeisterschaft freuen. In der U12 gewannen Marius Schuster (TV Heppenheim), Jonas Köber (LG VfL/SSG Bensheim), Juli Bauer (TV Bürstadt) und Marie Hoffner (LCO Lorsch) in ihrer Altersklasse. In der Teamstaffel der U12 setzte sich der TSV Amicitia Viernheim durch.

„Ich bin zufrieden mit dem Ablauf des Sportfestes. Wir sind mit den teilnehmenden Mannschaften fast an die Grenzen des Möglichen gestoßen, was uns natürlich freut. Trotz allem steht der Spaß in der Kinderleichtathletik im Vordergrund und ich denke, es hat allen Spaß gemacht“, freute sich der Vereinsvorsitzende des LCO Lorsch, Erhard Schäfer. cak

