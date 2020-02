Meister lockt Julia Maidhof

Bensheim.„Dieser Abgang trifft uns sehr hart, da sich Julia sportlich bei uns nicht nur etabliert hat und Leistungsträgerin ist, sondern als Synonym dafür steht, was man mit Disziplin, harter Arbeit und Fokussierung auf gesteckte Ziele erreichen kann. Mit ihr verlieren wir ein absolutes Vorbild und eine Identifikationsfigur des Vereins“, beschreibt Geschäftsführer Jörg Hirte die Gefühlslage der gesamten Flames-Familie, nachdem feststeht, dass Julia Maidhof ihren Vertrag beim Frauenhandball-Bundesligisten HSG Bensheim/Auerbach nicht verlängern und nach dieser Saison zum amtierenden Deutschen Meister SG BBM Bietigheim wechseln wird.

Die 21-jährige Linkshänderin kam 2014 vom TV Glattbach zu den Flames, war im Aufstiegsteam eine feste Größe, konnte sich in der Bundesliga das Rüstzeug für den jetzigen Wechsel zu einem Topteam der Liga mit internationalen Einsätzen verschaffen und verdiente sich als Liga-Toptorjägerin erste Berufungen in das Nationalteam.

„Auch wenn dieser Wechsel besonders wehtut – wir freuen uns für Julia und danken ihr für die Leistungen. Wir wünschen ihr alles erdenklich Gute für ihre Karriere, die sie weiter zielstrebig verfolgen wird“, so Hirte weiter. Trainerin Heike Ahlgrimm begleitet die Studentin seit vier Jahren sportlich und freut sich trotz des nun feststehenden Wechsels für ihren Schützling: „Wir wussten, dass Julias Weg irgendwann zu einer Spitzenmannschaft führen wird. Dass es nach dieser Saison soweit sein soll, stimmt uns natürlich sehr traurig. Dennoch sind wir sehr stolz und fühlen uns in unserer Arbeit bestätigt, denn wir haben uns gemeinsam weiterentwickelt.“

Maidhof blickt auf eine bewegte und wichtige Zeit bei ihrem aktuellen Club zurück: „Als ich zu den Flames wechselte, haben mich sehr viele Menschen unterstützt und an mich geglaubt, wofür ich sehr dankbar bin. Ich hatte hier viele wertvolle Jahre und konnte mich menschlich wie sportlich in Ruhe entwickeln. Nun bin ich an dem Punkt angelangt, an dem ich den weiteren Schritt gehen will und freue mich ab Sommer auf die neue sportliche Herausforderung. Die Flames werden aber immer einen Platz in meinem Herzen haben.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.02.2020