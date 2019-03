Meister-Mannschaft mit weißer Weste im Ziel

Bensheim.Die weibliche Handball-D-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach musste in ihrem letzten Saisonspiel verletzungs- und krankheitsbedingt auf Madeleine Ranz und Kathi Ille verzichten. Da die Meisterschaft in der Bezirksoberliga schon lange feststand, ging es gegen die HSG Ried nur noch darum, die Runde ohne Punktverlust abzuschließen, was mit einem 32:22 (19:10) gelang.

Die faire Partie verlief lange ausgeglichener, wobei die Führung der Flames-Jugend kontinuierlich bis zum 19:10 zur Pause ausgebaut werden konnte. Torfrau Noelia Gil Guerra parierte in der ersten Hälfte einige gute Bälle sowie einen Siebenmeter. In der zweiten Hälfte hatte Meistertrainerin Claudia Richter wieder einmal Gelegenheit, die Spielerinnen auf verschiedenen Positionen durchzuwechseln. Dies tat dem Spiel keinen Abbruch.

Nach dem Jubel der zahlreichen Zuschauer wurden die Bensheimer Mädels von einem Vertreter des Bezirks Darmstadt für ihre Meisterschaft 30:0 Punkten und 423:241 Toren geehrt. Im Anschluss forderten die engagierten Eltern die Mädels zu einem „Eltern gegen Kinder“-Spiel heraus. Auch in dieser Partie waren die jungen Flames nicht zu stoppen, und rundeten so ihre Saison mit einem weiteren Sieg ab.

Für Bensheim spielten: Paula Kratz (8), Joline Guder (6), Corniela Ciebiera (5), Lara Moritz (4), Rifkah El Hachmi (4), Leni Lipusch (3), Maren Habel (1), Katrin Kredel (1) sowie Noelia Gil Guerra im Tor. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.03.2019