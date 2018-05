Anzeige

Bergstraße.Der Meister der Handball-Bezirksoberliga musste sich noch einmal arg strecken: Im Heimspiel gegen die starke SG Arheilgen wurde die HSG Fürth/Krumbach überraschend stark gefordert, setzte sich erst in den letzten acht Minuten entscheidend ab und feierte einen 26:21 (13:11)-Erfolg. Die meisten HSG-Tore erzielten Beye (10/2) und Kaiser (8). mep

Einen deutlichen Derbysieg feierte – wie kurz berichtet – der HC VfL Heppenheim. Vor 450 lautstarken Zuschauern in der bestens gefüllten Nibelungenhalle wurde der SV Erbach mit 32:22 (15:9) bezwungen.

„Das war keine gute Leistung. Wir haben uns viele technische Fehler erlaubt und vor allem in unsere Abwehr keinen Zugriff gefunden“, kritisierte SVE-Abteilungsleiter Thomas Flath, während Heppenheims Trainer Timo Leister zufrieden war: „Wir haben von der ersten Minute an gezeigt, wer der Chef in der Halle ist.“