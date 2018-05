Meister Olympia Lorsch hatte niemand auf der Rechnung

Früher als geplant schafften die Lorscher Olympia die A-Liga-Meisterschaft und die damit verbundene Rückkehr in die Fußball-Kreisoberliga. © Strieder

Lorsch.Der SC Olympia Lorsch ist Meister der Fußball-Kreisliga A: Mit einem 3:2-Heimsieg über den FV Biblis sicherten sich die Lorscher am vorletzten Spieltag den Titelgewinn und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisoberliga. „Ich denke, das wird heute eine lange Nacht. Wir haben einige richtige Feierbiester in der Mannschaft“, blickte SCO-Pressewart Stephan Vogel nach dem Abpfiff der Partie

