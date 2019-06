Meisterschaft alles andere als geplant

Lorsch.Die Turnvereinigung Lorsch II setzte in der Fußball-Kreisliga D, Gruppe 2, in der Saison 2018/19 ein echtes Ausrufezeichen. Ungeschlagen, mit 92 Punkten und einem Torverhältnis von 181:11 sicherten sich die „Turner“ souverän den Meistertitel und steigen in die Kreisliga C auf. Eine Meisterschaft, die nicht eingeplant war, denn der Großteil der Mannschaft setzt sich aus Spielern zusammen, die

...