Meisterschaft für den Bezirk Süd

Darmstadt.Bei der TG Obertshausen (Kreis Offenbach) ermittelt der Tischtennis-Bezirk Hessen Süd am Wochenende seine Bezirksmeister. Dabei sind in den Leistungsklassen alle Akteure aus den sechs Kreisen spielberechtigt, erforderlich für einen Start ist allerdings die Teilnahme an den jeweiligen Kreistitelkämpfen oder eine Freistellung durch den Bezirkssportwart. Für die offene Klasse sind die jeweils besten Vier der Kreismeisterschaften qualifiziert. Gespielt wird am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr in der Sporthalle Badstraße.

Die Viertelfinalisten der Leistungsklassen A bis E qualifizieren sich für die Hessenmeisterschaft am letzten Märzwochenende beim TSV Erlenbach und TSV Günterfürst (Kreis Odenwald). Die ersten vier Damen und fünf Herren der offenen Klasse spielen am 18./19. Januar beim TTV Stadtallendorf um die Hessenmeister-Titel. red/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.10.2019