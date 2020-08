Meisterschaft mit Seltenheitswert

Worms/Bergstraße.Vom morgigen Donnerstag bis Sonntag (9.) ist der Tennisclub Bürgerweide Worms Ausrichter der deutschen Jungseniorenmeisterschaften. Die Titelkämpfe bei den Damen und Herren der Altersklassen 30 und 35 gehören im Coronasommer 2020 zu den wenigen nationalen Meisterschafts-Turnieren, die ausgetragen werden können.

„Wir sind gut vorbereitet, freuen uns auf tolles Tennis und dürfen – natürlich unter den geltenden Corona-Auflagen – auch Zuschauer auf die Anlage lassen“, freut sich Turnierchef Oliver Thurow auf die elfte Auflage der Meisterschaften in der Nibelungenstadt.

Quartett vom TCO Lorsch

Fünf Teilnehmer aus dem Tennisbezirk Darmstadt kämpfen auf der Anlage des TCBW (Am Friedrichsweg 39) um nationale Ehren. Gute Titelchancen werden Lisa Rauch bei den Damen 30 eingeräumt. Die für den TC Olympia Lorsch servierende Mitfavoritin ist in ihrem Einzelfeld an Position zwei der Setzliste geführt. Ebenfalls vom TCO Lorsch gemeldet haben Julian Wenzel und Fabian Pfeiffer (beide Herren 30) sowie Alexander Rauch (Herren 35).

Hoffnungsvoll und hoch motiviert will in dieser Ak auch Stefan Hofmann von der TG Bobstadt angreifen. Der frühere Hessenmeister und mehrfache „Vize“ auf Landesebene ist optimistisch: „Worms ist immer ein sehr schönes und hervorragend organisiertes Turnier. Ich möchte versuchen, über das Achtelfinale hinauszukommen und dann vielleicht auch einen der Favoriten zu ärgern. Ich fühle mich fit.“

Die Vorrundenspiele der Herren starten am Donnerstag, die der Damen am Freitag, die Finalrunden am Samstag und Endspiele am Sonntag jeweils ab 9 Uhr. robo

Info: Alle Ergebnisse und Spielansetzungen gibt es im Internet unter www.mybigpoint.tennis.de

