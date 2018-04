Anzeige

Fehlheim.Die dritte Tischtennismannschaft des VfR Fehlheim hat vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksklasse perfekt gemacht. In Hornbach kamen die „Rasenspieler“ zu einem 9:2-Erfolg, das Ergebnis täuscht jedoch ein wenig über den Spielverlauf hinweg. Gleich viermal musste man in den Entscheidungssatz gehen und in allen vier Partien behielt der VfR die Oberhand.

Die Gastgeber hatten sich für dieses immer spannende Duell viel vorgenommen. Sie gingen mit ihrer stärksten Besetzung ins Rennen und hatten den besseren Start. Pfeiffer/Geyer waren mit 0:3 gegen Schmitt/Baeriswyl chancenlos und der angeschlagene Gerald Adam verlor gegen Bernhard Flößer. Dann aber schafften die Fehlheimer durch zum Teil knappe Punktgewinne von Fardin Barzin (2), Gerald Adam, Detlev Pfeiffer, Wolfgang Bund, Christian Geyer, Lukas Dingeldein die Wende.

Damit ist der „Betriebsunfall“ Bezirksliga-Abstieg repariert und die Mannschaft hat vor dem letzten Spiel gegen den Stadtrivalen SG Gronau die Meisterschaft bereits sicher. nico