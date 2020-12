Ludwigshafen.Eigentlich hätten die Eulen Ludwigshafen am Samstag in der Bundesliga die MT Melsungen in der Eberthalle empfangen, doch das Spiel wurde abgesagt. Bei Melsungen haben sich Torwart Silvio Heinevetter, Timo Kastening und Yves Kunkel mit dem Coronavirus infiziert. Die komplette Mannschaft ist bis zum Jahresende in Quarantäne. Damit sind die Eulen vorzeitig in den Ferien, am 6. Februar geht es mit dem Auswärtsspiel bei Frisch Auf Göppingen weiter. bol

