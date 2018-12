Merel Freriks geht leer aus

Bensheim.Merel Freriks hat bei der Handball-Europameisterschaft der Frauen in Frankreich mit der niederländischen Nationalmannschaft die Bronzemedaille gewonnen. Im „kleinen Finale“ gab es für die Holländerinnen am Sonntag einen 24:20-Erfolg gegen Rumänien, wobei die Kreisspielerin der HSG Bensheim/Auerbach ohne Treffer blieb.

Ohne Chance waren die Schützlinge von Bondscoach Helle Thomsen im Halbfinale, das sie gegen den späteren Europameister Frankreich 21:27 verloren. Auch diesmal war Merel Freriks nicht unter den Torschützinnen zu finden – genau wie beim 27:21-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland.

Insgesamt war diese Europameistschaft eine wertvolle Erfahrung für die Bensheimer Leistungsträgerin, die nun mit großer Motivation und gestärktem Selbstbewusstsein an die schweren anstehenden Aufgaben mit den Flames herangehen wird. Mit Bogna Sobiech, die mit dem polnischen Nationalteam schon nach der Vorrunde die Heimreise antreten musste, war eine zweite Akteurin des Bensheimer Bundesligisten bei dieser Euro 2018 dabei.

Für die Flames geht es am 27. Dezember mit dem Spiel in Leverkusen weiter, am 29. Dezember folgt das Heimspiel gegen Metzingen. rs

