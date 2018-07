Anzeige

Als Mann mit der eingebauten Torgarantie erwies sich einmal mehr Mike Böhm, der am Freitagabend bei den Bensheimer Fußball-Stadtmeisterschaften der Alten Herren im Sportpark West elfmal erfolgreich war und sich den vom Bergsträßer Anzeiger gestifteten Torschützenpokal vor Daniel Nischwitz (FC 07 Bensheim, 8) und Jens Habicht (TSV Auerbach, 7) sicherte. Zehn Tore waren dem 37-Jährigen dabei mit seinem starken rechten Fuß gelungen, eines hatte er mit dem Kopf beim 9:2 im Halbfinale gegen die SG Gronau erzielt.

2016 hatte Mike Böhm seine aktive Karriere im Seniorenbereich beim VfR Fehlheim beendet und war zu den erfolgreichen Alten Herren gewechselt. „Irgendwann kommen die jungen Spieler, die besser sind. Das muss ich eingestehen“, gab er zu. Immerhin hatte sich Mike Böhm 2016 mit dem Aufstieg des VfR Fehlheim in die Verbandsliga Süd aus dem Blickfeld der Bergsträßer Fußballszene verabschieden können, nachdem er die Grün-Weißen in den Spielzeiten 2011/12 und 2008/09 in die Gruppenliga geschossen hatte. Rund 170 Punktspieltreffer dürften es zwischen 2007 und 2016 im Trikot der Grün-Weißen gewesen sein.

Mit Lilien in der Regionalliga

Im Januar 2007 hatte er dem FC Alsbach den Rücken gekehrt, für den er über neun Jahre lang gespielt und dem er in der Saison 2003/04 mit 28 Toren zum Aufstieg in die Verbandsliga Süd verholfen hatte. Weitere Stationen in Böhms bewegter Karriere waren Spvgg Seeheim/Jugenheim, SV Darmstadt 98, mit dessen A-Junioren er in der Saison ´97/98 in der Regionalliga am Ball war, FV Hofheim, SG Einhausen und Eintracht Wald-Michelbach.