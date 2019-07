Mindestens vier Teams müssen absteigen

Darmstadt/Bergstraße.75 Minuten – dann war die Hinrundenbesprechung der Fußball-Gruppenliga in Langstadt beendet. Klassenleiter Michael Sobota (Ober-Ramstadt) begrüßte mit den Aufsteigern FSG Riedrode, SG Langstadt/Babenhausen, Hassia Dieburg, SG Rüsselsheim und SV Geinsheim fünf Neulinge in der Klasse, die Meister SV U.-Flockenbach und VfB Ginsheim II (beide in die Verbandsliga aufgestiegen) sowie die Absteiger

...