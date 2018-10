Mini-Marathon ein besonderes Erlebnis

Lorsch.Einmal über den roten Teppich in der Frankfurter Festhalle einlaufen, ein Sportevent mit vielen Zuschauern, mit Applaus und Musik an jeder Ecke, davon träumt so mancher Leichtathlet. Zehn junge Athletinnen und Athleten vom LCO Lorsch im Alter von zehn bis 14 Jahren durften diese tollen Momente im Rahmen des Mini-Marathons in Frankfurt erleben.

Bereits auf der Zugfahrt nach Frankfurt

