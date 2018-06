Anzeige

Auerbach.Minigolf ist der Renner unter den Freizeitaktivitäten in den Sommermonaten. Bei schönem Wetter bilden sich lange Schlangen an den zweimal 18 Bahnen, die der MSC Bensheim-Auerbach in Eigenregie im Kronepark betreibt. Und manchmal gehören die Bahnen auch den „Profis“ – zum Beispiel am morgigen Sonntag, wenn die 2. Bundesliga beim MSC Auerbach zu Gast ist.

In drei Wochen können ambitionierte Freizeitsportler den Minigolfsport mal unter professionellen Bedingungen ausprobieren. Beim BA-Jedermann-Turnier am 30. Juni (Samstag) gehen die Teilnehmer in Dreiergruppen auf die Bahnen und bekommen bei Bedarf Tipps von Clubmitgliedern. Das gilt besonders für das freie Training ab 10 Uhr. Eine Stunde später beginnt das eigentliche Turnier, für das wegen der begrenzten Zahl an Startplätzen eine Anmeldung erforderlich ist. In den drei Kategorien Schüler, Jugend, Damen, Herren und Familien werden die Sieger ermittelt. Das Jedermann-Turnier ist diesmal eingebettet in die Aktion „Family Event“ des Deutschen Minigolfsport-Verbandes.

In der 2. Bundesliga liegt der MSC Bensheim-Auerbach nach drei von fünf Spieltagen als Aufsteiger überraschend auf dem ersten Platz, den es nun am Sonntag ab 9 Uhr im Heimspiel zu verteidigen gilt. Beim Saisonauftakt hatten die Bergsträßer nicht nur mit dem überlegenen Tagessieg aufgetrumpft, sondern mit Thomas Wiemer, Hannes Klee, Oliver Isenbiel und Tom van Diejen auch die vier besten Spieler des Tages gestellt. Aktuell weisen die Auerbacher 22 Punkte auf, der einzige ernsthafte Verfolger ist die SG Arheilgen II (20). Der Rest des Feldes ist abgeschlagen, so dass ein Heimsieg für den MSC eine Vorentscheidung im Titelrennen bedeuten könnte.