Heppenheim.Oldie but Goldie: Karl Friedrich Huck vom SC Heppenheim hat bei der deutschen Kurzbahnmeisterschaft in Freiburg den Meistertitel über 200 Meter Freistil in seiner Altersklasse 85 gewonnen.

Zum Saisonabschluss holte der Heppenheimer, Jahrgang 1934, zudem die Silbermedaille über 50 und 100 Meter Freistil sowie 50 Meter Rücken. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.12.2019