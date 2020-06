Mit Blitzsieg in die Blitzsaison

Zwingenberg.Wegen der Corona-Krise sind in dieser Saison in der Tennis-Regionalliga der Herren 75 nur vier Mannschaften am Start. Eine davon stellt der TC Zwingenberg, für den das erste Heimspiel in dieser Woche zugleich das letzte war – die beiden weiteren Partien müssen die Cracks um Mannschaftsführer Gaston Klinger auswärts bestreiten.

Der Auftakt ist auf jeden Fall gelungen: Gegen SW Frankfurt gab es einen 6:0-Sieg. Gaston Klinger, Torsten Brabandt und Henning Bremmes siegten ebenso wie das Doppel Klinger/Fehr in zwei glatten Sätzen. Robert Fehr im Einzel sowie das Doppel Bremmes/Lothar Sartorius mussten in den Match-Tiebreak, der dann aber ebenfalls mit jeweils 10:0 eine klare Sache war.

Herren 70 Gruppenliga: TC Zwingenberg – TC Schwanheim 5:1. Es war das erwartet schwere Spiel, nachdem beide Mannschaften ihr erstes Match verloren hatten und unbedingt die ersten Punkte einfahren wollten. Gaston Klinger gewann 6:1; 7:5. Dieter Derst gab an Punkt zwei mit 4:6; 1:6 den einzigen Punkt ab. Dieter Rohde an drei und Raimund Endres an vier mussten in umkämpften Matches beide über den Tiebreak, den sie aber für sich entschieden (Rohde 7:6; 4:6; 11:9, Endres 6:3; 1:6, 11:9). Die Doppel Klinger/Derst (6:4; 6:4) und Christmann/Endres (4:6; 7:5; 10:5) machten den Zwingenberger Gesamtsieg perfekt.

Herren 50 Bezirksliga: GSV Gundernhausen – TCZ 4:2. Als Aufsteiger unterlagen die Zwingenberger nur knapp, wobei sich Jörg Rippert (6:3, 1:6, 3:10) und Wolfgang Kadow (6:2, 3:6, 6:10) erst im Match-Tie-Break geschlagen geben mussten. Ralph Johann gewann das Einzel souverän 6:1, 7:6 gegen den vier LK stärkeren Joachim Stumpf, ebenso das Doppel mit Rippert 7:5, 7:5.

Doppel verpasst den Ausgleich

Damen 40 Bezirksoberliga: TCZ – Mörlenbacher TC 2:4. Während die ersten beiden Einzel (Isabel Röhrig und Doris Kreuziger) gegen sehr spielstarke Gegnerinnen verloren gingen, entschieden Heike Günther (6:2, 6:3) und Julia Müller (6:4, 6:2) ihre Partien klar für sich. Nach dem Verlust des ersten Doppels (Günther/Müller 0:6, 1:6) richteten sich alle Augen auf das zweite Doppel Röhrig/Conny Giebeler, die nach einem nervenaufreibenden Kampf nur knapp mit 7:6, 1:6; 10:12 den Ausgleich verpassten).

Die Zwingenberger U18 gewann in der Kreisliga 4:2 gegen den TC Heppenheim III. red

