Mit Boysen kommt Derby-Stimmung

Mannheim.Auch wenn sich Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim bei seinem jüngsten Gastspiel in Unterhaching vielleicht etwas mehr erhofft hatte, wurde das 0:0 nicht gerade als Fehltritt verbucht. „Mit einem Dreier wären wir wieder ganz dick dabei gewesen, aber es ist noch alles drin. So lange du in Schlagdistanz bist, geht der Glaube nicht verloren“, ist selbst für den immer um Nüchternheit bemühten Trainer Bernhard Trares der Durchmarsch des Aufsteigers noch eine Option. Klar ist aber auch: Gegen die abstiegsbedrohte SG Sonnenhof Großaspach müssen die Mannheimer am heutigen Samstag (14 Uhr) nun unbedingt einen Dreier nachlegen.

Selbst wenn die Partie des Tabellensiebten gegen den Vorletzten eine klare Sache zu sein scheint, bleibt Trares wie gehabt vorsichtig. „Ich erwarte einen Gegner mit neuem Trainer, neuem Mut und einer neuen Spielidee“, hat der Heppenheimer den jüngsten 1:0-Sieg der Schwaben gegen Zwickau zur Kenntnis genommen. Und mit dem „neuen Trainer“ kommt sogar ein bisschen Derby-Stimmung in die Partie, denn seit Februar sitzt mit dem gebürtigen Mannheimer Hans-Jürgen Boysen eine Kurpfälzer Fußball-Größe auf der Bank. Sechs Jahre war der 63-Jährige mittlerweile ohne Job im bezahlten Fußball.

Boysen gehört zur SG-Familie: Der ehemalige Profi lebt seit mehr als 20 Jahren in Aspach und ist mit der Tochter von Klaus Ferber, dem Bruder von SG-Macher, Spielerberater, Andrea-Berg-Gatte und Hotelier Uli Ferber verheiratet.

Optimistisch stimmt SVW-Coach Trares, dass er wohl weitere personelle Alternativen hat. „Es kann sein, dass Maurice Deville wieder in den Kader rutscht. Das würde uns helfen“, baut er auf den Luxemburger, der die vergangenen drei Spiele aufgrund einer Prellung am Fuß verpasste. Auch von Mittelfeldmann Max Christiansen gibt es gute Nachrichten. „Der Verlauf bei ihm ist positiv“, berichtet Trares über Christiansen, der wegen Pfeifferschem Drüsenfieber nach dem Neustart gegen Uerdingen ausfiel. th

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.06.2020