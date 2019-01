Mit den Profis im Sand von Kiel

Auerbach.Die Geschwister Luca (18) und Sinah (17) Düringer spielen seit vier Jahren Volleyball bei der TSV Auerbach, seit zwei Jahren versuchen sie sich auch im Beachvolleyball. Neben dem Spaß stellte sich auch der Erfolg schnell ein: Im vergangenen Jahr kamen sie auf den zweiten Platz bei den hessischen U19-Beachmeisterschaften und qualifizierten sich dadurch für die deutschen Meisterschaften.

Nachfolgend berichten die beiden über ihre noch junge Karriere und was für sie den Reiz an ihrer Sportart ausmacht:

„Begonnen haben wir im Hallenvolleyball mit Jugendmeisterschaften. Beim Hessenjugendpokal 2016 holten wir in der Altersklasse U18 die Bronzemedaille. Das war für uns ein ganz besonders schöner Moment, da wir als noch unerfahrenes Team einen relativ großen Erfolg erringen konnten.

Der Spaß an unserem Hobby nahm zu und wir hielten uns nirgends öfter auf als in der Halle. Mittlerweile spielen wir beide in der zweiten Damenmannschaft in der Bezirksoberliga. Luca ist als Zuspielerin und ab und zu als Diagonalangreiferin eingesetzt, die kleinere (und auch jüngere) Schwester Sinah als Außenangreiferin und parallel dazu in der ersten Damenmannschaft als Libera.

Mit dem Beachvolleyball haben wir 2016 angefangen. Anfangs klickerten wir mehrmals in der Woche mit Freunden aus dem Verein an den Beachfeldern und versuchten, uns an die neuen Verhältnisse zu gewöhnen. Es ging hauptsächlich darum, die in der Halle erlernten Volleyballtechniken im Sand umzusetzen. Für uns war es eine Umstellung, nur zu zweit auf dem Feld zu stehen. Im Sand hieß es jetzt mehr Verantwortung zu übernehmen, ein Feld von acht mal acht Metern möglichst klug zu zweit abzudecken und die Lücken im gegnerischen Feld zu erkennen.

Wir waren beide begeistert vom Beachvolleyball und entdeckten schnell eine ganz besondere Freude daran. Schließlich wagten wir den nächsten Schritt und meldeten uns beim Hessischen Volleyballverband für Beachturniere an. Sinah nimmt auch seit 2017 mit Marc Ullrich an Mixed-Turnieren teil. Sie belegten bei den Mixed-Hessenmeisterschaften 2017 einen guten vierten Platz.

Insgesamt blieb der Erfolg an den Turnieren bescheiden, umso mehr freuten wir uns über den zweiten Platz bei der vergangenen U19-Hessenmeisterschaft und die damit verbundene Qualifikation zu den Deutschen U19-Meisterschaften in Kiel. Diese Chance ließen wir uns nicht nehmen.

In Kiel trafen wir auf professionelle Mannschaften unserer Altersklasse. Für uns war es ein großes Privileg, Teil dieser hochklassigen Spiele sein zu dürfen. Trotz der verlorenen Gruppenspiele gaben wir nicht auf und hofften durch ein gewonnenes Überkreuzspiel noch einmal auf den Plätzen nach oben zu rutschen. Obwohl wir uns gewünscht hätten, einen Sieg nach Hause zu bringen, blieb es bei den drei verlorenen Spielen. Dafür sammelten wir jede Menge neue Erfahrungen und auch die besondere Atmosphäre am Strand der Ostsee wird uns immer in Erinnerung bleiben.

Wir sind froh, an der Meisterschaft teilgenommen zu haben, und teilen uns den 25. Platz mit weiteren sechs Teams. Ein ganz herzlicher Dank geht an die TSV Auerbach, unsere Trainer Willi Zeig, Monika Liepolt und Gero Lustig sowie einzelne TSV-Beacher, die uns im Vorfeld und während der Turniertage ermutigt und unterstützt haben.“ red

