Mit der Revanche wurde es nichts

Auerbach.Den Landesliga-Volleyballerinnen der TSV Auerbach gelang die sofortige Revanche nicht. Nur eine Woche nach der knappen 2:3-Heimniederlage verloren sie auch das Rückspiel in fremder Halle gegen Eintracht Wiesbaden mit 1:3 Sätzen.

Es entwickelte sich auch in der Landeshauptstadt ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften zeigten jeweils gute Aktionen im Angriff, im Block und auch in der Abwehr. Jedoch gewannen die jungen und dynamischen Wiesbadener immer wieder entscheidende Punkte in den längeren Ballwechseln. Doch Auerbach ließ nicht locker und gestaltete das eigene Spiel sehr variabel. Letztlich kamen aber die Gastgeber immer besser in Schwung und setzten sich verdient durch. – TSV Auerbach: Dürr, Fuchs, Henrich, Kappei, Lehmann, Loos, Reckeweg, Schneider, Tröger, Ullrich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.11.2018