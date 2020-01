Mit Derby-Kracher ins neue Jahr

Bensheim.Mit einem brisanten Derby startet die HSG Bensheim/Auerbach am Sonntag (16 Uhr, G.-Scholl-Schule) in die Rückrunde der Handball-Bezirksoberliga: Das Team von Trainer Moritz Brandt empfängt den Nachbarn HC VfL Heppenheim. „Wir freuen uns auf dieses Spiel und darauf, dass es endlich weitergeht“, so Brandt, dessen Truppe nach einem zähen Dezember die Akkus wieder aufgeladen hat und voller

