Mit Endspurt Punkt gerettet

Heppenheim.In einem ebenso dramatischen wie kuriosen Handballspiel sicherte sich der HC VfL Heppenheim am Samstag in der Bezirksoberliga ein 33:33 (17:14) bei der HSG Rüsselsheim.

Einen Punkt gewonnen oder einen verloren? Diese Frage dürfte die Heppenheimer wohl auch noch die nächsten Tage beschäftigten. Auch für Trainer Timo Leister war es nicht leicht, eine passende Antwort zu finden: „Angesichts der ersten 30 Minuten ist es eher ein verlorener Punkt. Wenn ich dann aber die zweite Hälfte ansehe, haben wir einen Punkt gewonnen.“

Zur Pause lag der HC VfL nämlich mit drei Toren vorne, kassierte in der 40. Minute beim 22:22 den Ausgleich und geriet zwischenzeitlich mit 26:33 (55.) in Rückstand. Es folgte ein furioser Endspurt: Mit sieben Toren in Folge retteten die Heppenheimer in den letzten fünf Minuten das Remis. Manuel Kasper traf quasi mit der Schlusssirene per Siebenmeter zum 33:33-Endstand.

„Natürlich können und müssen wir am Ende mit dem Punkt zufrieden sein“, bilanzierte Leister, der für das, was seine Mannschaft zwischen der 40. und der 55. Minute anbot, klare Worte fand: „Stand-Handball ohne jegliche Beinarbeit.“ Gefallen hat dem Trainer hingegen, dass seine Sieben zu keinem Zeitpunkt aufgab: „Da muss ich der Mannschaft ein Kompliment aussprechen.“

Tore für Heppenheim: Kasper (9/6), Werle (7), Heß (5), Schneider (3), Hafner, Fickel, Rasch (je 2), Jordan Ruff, Walz, Lautenschläger (je 1). ki/ü

