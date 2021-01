Mit Gottschling in dessen alte Heimat

Mannheim.Marcel Gottschling erlebt eine Blitz-Rückkehr. Erst vor gut einer Woche stieg der 26-Jährige in Köln ins Auto, um im 250 Kilometer entfernten Mannheim seinen Vertrag beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim zu unterschrieben. Schon am Freitag ging es für den schnellen Rechtsverteidiger im SVW-Mannschaftsbus zurück in die Vergangenheit: Mit seinem neuen Verein steht am heutigen Samstag (14 Uhr) die Partie bei seinem alten Club Viktoria Köln an.

Bei seinem 90-Minuten-Debüt für die Mannheimer beim 0:0 in Halle am Mittwoch zeigte der Winter-Neuzugang in der Dreierkette eine ordentliche Leistung, mit der auch Glöckner zufrieden war. „Wenn man sieht, dass er sein erstes Spiel von Anfang an gemacht, finde ich schon, dass er sich gut integriert hat.“ Wieder dabei ist in Köln nach abgesessener Gelbsperre Marcel Costly. Max Christiansen soll am Dienstag gegen Dynamo Dresden in den Kader zurückkehren, Jesper Verlaat am darauf Samstag im Spiel bei Türkgücü München. alex

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.01.2021