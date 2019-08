Mit Hessen-Team beim Talent-Cup

Bensheim.Tim Emmenlauer vertrat die Farben des TC Blau-Weiß Bensheim im Team des Hessischen Tennisverbandes beim Talent-Cup des Deutschen Tennis-Bundes (DTB), bei dem die bereits auf Landesverbandsebene gesichteten Kids der Altersklasse U11 in den Bereichen Tennis, Konditionswettkämpfen und Ballspielen in Teams mit je fünf Mädchen und Jungen gegeneinander antreten. In diesem nationalen Wettbewerb, der wiederum in Essen stattfand, können die Youngsters ihre Fähigkeiten im spielerischen sowie im koordinativen Bereich unter Beweis stellen.

In einer sehr stark besetzten Vorrundengruppe mit fünf anderen Verbänden musste sich das hessische Auswahlteam mit Tim Emmenlauer den Talenten aus Bayern und Baden knapp geschlagen geben. In einer spannenden Nebenrunde erreichte die hessische Mannschaft den zweiten Platz; zum Sieg fehlte lediglich ein Punkt. Im Gesamtklassement bedeutete dies den achten Rang unter 18 Teams. Sieger des DTB-Talent Cups wurde Niedersachsen/Bremen.

Neben dem guten sportlichen Einsatz auf dem Platz zeigten sich die Trainer Filip Lovric und Ludwig Rühl beeindruckt von dem sozialen Miteinander und Zusammenhalt des hessischen Teams. red

