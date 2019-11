Mit hoher Fehlerquote ohne Siegchance

Bensheim.Trotz einer sehr guten Abwehrleistung gegen körperlich überlegene Gegnerinnen bezog die weibliche Handball-B-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach die nächste Niederlage und bleibt nach dem 20:30 (7:10) bei der nordhessischen HSG Twistetal (bei Korbach) in der Oberliga punktlos.

Während die Defensive über weite Strecken funktionierte, setzten sich die Flames-Talente im Angriff selbst zu sehr unter Druck. Somit wurde zu viele individuelle sowie technische Fehler gemacht und das Zusammenspiel klappte nicht. - HSG: Tabea Coors - Anna Bernt, Kathrin Jochem (7), Lara Krapp, Antonia Müller (4), Emilia Pfoht, Nathalie Schmidt, Anna Schuster, Merle Senßfelder (2), Lena Stitzel, Melanie Vidakovic (6, 3/3), Erin Yildirim (1).

Weibl. C-Jugend; Oberliga: HSG - HSG Bachgau 22:29 (10:14). „Dass wir uns im Angriff den einen oder anderen Fehlversuch erlauben, ist nicht so schlimm. Die Leistung in der Defensive entspricht aber bei weitem nicht dem, was wir uns als Team vorgenommen haben“, kritisierte Bensheims Trainerin Nicole Strehl zur Halbzeit. Trotz dieser Ansprache fehlten gegen den Spitzenreiter auch im zweiten Abschnitt Spielfreude, Stabilität und Aggressivität. Bachgau gelangen immer wieder leichte Ballgewinne, die sie in Tempogegenstößen zu einfachen Treffern verwerteten.

Bensheim/Auerbach fiel auf Rang vier zurück und hofft, im Heimspiel am Sonntag (18 Uhr, G.-Scholl-Schule) gegen TuS Nordenstadt wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. - HSG-Tore: Chiara Schmitz (6), Melina Greene (4), Luana Ozimek (3), Jana Bechtold (2), Lotte Dietz (2), Luana Kappel (2), Lara Moritz (2), Paula Kratz (1).

Weibl. Jugend C-Jugend; Bezirksoberliga: HSG II - JSG Darmstadt 17:19 (9:9). Gegen die ungeschlagenen Gäste waren die Bensheimer Leistungen zu schwankend. So schlichen sich nach einer 13:11-Führung in der zweiten Halbzeit wieder zu viele Fehler ins HSG-Spiel, so dass sich die robuste JSG-Mannschaft vorentscheidend auf 18:14 absetzte. - HSG- Tore: Laetitia Holz (3/2), Leni Lipusch (2), Leonie Meier (2), Lisa Schuster (6/2), Tara Stuckert (1).

Weibl. D-Jugend; Bezirksoberliga: HSG Weiterstadt – HSG 4:24 (4:11). Trotz einer holprigen Anfangsphase feierte der Tabellenführer einen Kantersieg. Bemerkenswert, dass die zunächst gut mitspielenden Weiterstädterinnen nach dem 4:6-Zwischenstand zu keinem weiteren Torerfolg kamen. Bensheim/Auerbach sprühte indes vor Spielfreude. - HSG-Tore: Anna Degen (1), Jette Buck (5), Florine Jordan (2), Johanna Singer (2),, Emma Schäfer (1), Allegra Saglimbene (2) und Kathrin Kredel (11).

Männl. A-Jugend; Bezirksliga: SKG Roßdorf - HSG 28:24 (16:13). Aufgrund einer schlechten Chancenverwertung, u. a. vier Siebenmeter vergeben, lief Bensheim/Auerbach von Beginn einem Rückstand hinterher und musste ab der 40. Minute auch noch auf Leistungsträger Jakob Zimmermann nach einer Roten Karte verzichten. - HSG-Tore: Simon Weihrich (5/1), Maurice Niebler (2), Blenard Hajra (1), Jakob Zimmermann (3), Philipp Weinhold (2/1), Henrik Sass (2), Lukas Kissel (3), Dominik Niebler (6/2). red

