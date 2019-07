Mit links zum Weltmeister geschlagen

Bergstraße.Weltmeister! Das hört sich sehr gut an, findet Yannick Rosenberger. Seit kurzem kann er sich so nennen, Weltmeister der Linkshand-Golfer. Den WM-Titel der Lefties, wie die linkshändigen Golfer genannt werden, in der Open Division gewann der 26-jährige bei einem Wettbewerb, der im Zählspielmodus über drei Runden auf Golfplätzen in Schmallenberg und Paderborn ausgetragen wurde. 200 Sportler aus 15 Nationen hatten für das Event gemeldet. 69/70/71 lauteten die Ergebnisse Rosenbergers in den einzelnen Durchläufen.

„Ich war sehr zufrieden mit meinem Spiel, und das kommt nicht häufig vor“, blickt er auf sein Gesamtergebnis. Mit 210 Schlägen lag er am Ende deutlich vor dem zweitplatzierten Chinesen Yong Zhang (224). Mit der deutschen Equipe gewann der junge Mann mit dem Handicap Null zudem Gold im Team-Wettkampf. Neben einem schönen Pokal gab es für den Weltmeister eine Golfreise ins türkische Belek als „Preisgeld“ obendrauf, die ein WM-Sponsor dem Sieger spendierte.

Mit Zuversicht in die Premiere

Für Rosenberger, der in Bensheim aufgewachsen ist und heute in Hirschberg an der badischen Bergstraße lebt, war es der erste Start bei der Lefties-WM. Bis vor zwei Jahren habe er gar nicht gewusst, dass ein solcher Wettbewerb überhaupt ausgetragen wird, erzählt er. Der günstige Termin sowie der Austragungsort in Deutschland haben ihm seine Premiere bei den Weltmeisterschaften, die zuvor in Südafrika, Australien und den USA ausgetragen wurden, ermöglicht.

Dass er Chancen auf eine vordere Platzierung haben würde, war ihm angesichts der Starterliste im Vorfeld bewusst und für ihn ein Kriterium, um überhaupt an den Abschlag zu gehen. Wenn er ein Einzelturnier spielt, was inzwischen eher selten vorkommt, hat er das Ziel, vorne mitzumischen. „Das ist mein Anspruch und mein Ansporn.“

Profi-Träume aufgegeben

Seit einigen Jahren konzentriert sich Rosenberger, der im Vertrieb einer Bedachungsfirma arbeitet, in Sachen Golf auf das Mannschaftsspiel mit dem GC Heddesheim in der 2. Bundesliga. Den Traum vom Profi-Golfer, den er als Jugendlicher einige Zeit durchaus berechtigt träumte, gab er auf. Der dafür nötige Zeitaufwand („Das ist ein Vollzeitjob“) ließen sich mit den anderen Dingen in seinem Leben nicht vereinbaren, berichtet er.

Hinzu kam, dass er das nötige Trainingspensum eines professionellen Golfers auch aus Verletzungsgründen nicht kontinuierlich bewältigen konnte. Der Reiz der Sportart ist für ihn dennoch ungebrochen. Auch weil Golfen immer neue Herausforderungen bietet. „Das ist ein ständiger Lernprozess, man kann sich immer weiter verbessern, dadurch wird es nie langweilig.“ Außerdem erfahre man beim Golfspielen viel über sich selbst. Man verbringe beim Golfen viel Zeit alleine mit sich, kämpfe stets gegen sich selbst und seine (sportlichen) Schwächen. Dadurch erhalte man wichtige Erkenntnisse über die eigene Persönlichkeit, die in allen Lebensbereichen nützlich seien. „Das hilft mir oft.“

Die nächste Lefties-WM findet im kommenden Jahr in Paris statt; wird Yannick Rosenberger seinen Titel dort verteidigen? Würde er gerne, festlegen kann er sich derzeit allerdings nicht. „Wenn es in meinen Terminplan passt, bin ich dabei.“

