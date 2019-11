Mit neuem Schwung zum Favoriten

Erbach.Nach zwei Siegen in Folge steht für den SV Erbach in der Handball-Bezirksoberliga am Samstagabend (18 Uhr) das nächste schwere Auswärtsspiel bei der ESG Crumstadt/Goddelau auf dem Programm.

Die Erleichterung war groß nach dem 33:19-Heimsieg gegen die MSG Roßdorf/Reinheim II. Dabei überzeugte die Mannschaft von Trainer Jens Becker in allen Mannschaftsteilen und schaffte es, den Abstand

...