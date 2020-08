Mit „PJ“ ist der VfL-Kader komplett

Bensheim.Der VfL Bensheim hat vier Wochen vor dem ersten Saisonspiel in der 2. Basketball-Regionalliga (Sa. 12.9. gegen Eintracht Frankfurt) seinen Kader mit einem „Königstransfer“ komplettiert: Philip Jenkins, der in der vergangenen Saison Topscorer beim Liga-Konkurrenten TS Frankfurt-Griesheim war, wechselt von der Mainmetropole an die Bergstraße.

„PJ ersetzt quasi JJ Ingram“, sagt Alex

...