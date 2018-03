Anzeige

Bensheim.Mit einem Sieg und einer Niederlage gegen die direkten Tabellennachbarn BV Goldbach und SG Dornheim beendet die erste Mannschaft des TV Bensheim die Saison in der Badminton-Verbandsliga Süd auf dem vierten Platz. Das ist ein zufriedenstellendes Ergebnis.

Während das Hinspiel gegen SG Dornheim von den Bensheimern überraschend gewonnen wurde, musste sich der TVB im Rückspiel 3:5 geschlagen geben. In den Doppeln punkteten nur Marcel Thöne/Matthias Schmitzer. Weitere Punkte steuerten Brit Köhler und Marvin Schröder durch ihre Einzel bei.

Damit benötigten die Bensheimer zum Abschluss einen Sieg, um in der Tabelle vor Goldbach zu gelangen – das gelang mit einem 5:3. Schmitzer und Thöne bezwangen ihre Gegner deutlich in zwei Sätzen, ebenso Heinrich und Schröder. Der Punkt im Damendoppel ging an die Gäste. Schmitzer und Schröder dominierten in ihren Einzeln, womit der TVB schon vier Punkte auf der Habenseite hatte.