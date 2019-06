Mit sechs PS rasend schnell über die Slalomstrecke

Bensheim.Ein Hauch vom Hockenheimring wehte an Pfingsten über der Verkehrsübungsanlage an der Hartbrücke. Wie an der großen Rennstrecke in der nordbadischen Nachbarschaft gaben sich im Bensheimer Westen Rennfahrer ein Stelldichein und kämpften im Jugendkart-Slalom um Bestzeiten. Der Automobil-Club (AC) Bensheim hatte zu seinem alljährlichen Heimrenn-Wochenende eingeladen – und so wurden der siebte und

...