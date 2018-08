Mit Sieg in die Kerwe starten

Zwingenberg/Gronau.Nach einer fast zweiwöchigen Wettkampfpause wegen Spielabsagen treffen der SV Zwingenberg und die SG Gronau am heutigen Freitagabend, 19.30 Uhr, in der Fußball-Kreisliga C in einem sicherlich interessanten Vergleich gegenüber. Für die Zwingenberger bietet sich in ihrem Kerwe-Heimspiel die Chance, sich durch den zweiten Saisonsieg in der Spitzengruppe festzusetzen. Diesen wollen die Gäste aus dem Bensheimer Stadtteil freilich verhindern, stehen sie doch nach dem 1:4 zum Auftakt bei der SG Wald-Michelbach II schon etwas unter Zugzwang.

„Als klar gewesen war, dass ich das Traineramt in Zwingenberg zur Saison 2018/19 übernehmen würde, habe ich mir einige C-Liga-Mannschaften intensiv angeschaut – darunter auch die SG Gronau. Wir bekommen es mit einer starken und eingespielten Truppe zu tun. Dennoch traue ich meiner Mannschaft einen Sieg zu. Wir spielen zu Hause und wollen mutig nach vorne agieren“, kündigte David Vorreiter an. Der neue SV-Coach kann immerhin wieder auf Patrick Zubrod, dessen muskuläre Verletzung abgeklungen ist, und den zuletzt privat verhinderten Martin Täufer zurückgreifen.

„Das wird eine große Herausforderung für uns. Wir haben in dieser Partie nach der klaren Niederlage in Wald-Michelbach einiges wiedergutzumachen. Wir müssen unser Spiel einfach besser gestalten und versuchen, einen Dreier anzupeilen. Das setzt allerdings voraus, dass wir weniger Fehler machen“, fordert Mario Pabst. Der Gronauer Trainer kann in Zwingenberg bis auf Nils Mößinger (Bänderdehnung) und Leon Stelzer (Urlaub) seine Bestbesetzung aufbieten. rs

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.08.2018