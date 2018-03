Mit Sieg und Remis zum Klassenerhalt

Bensheim.Auf ein erfolgreiches Wochenende blickt die erste Badminton-Mannschaft des TVB Bensheim zurück, die mit einem 5:3-Sieg bei Vorwärts Frankfurt und einem 4:4 in Walldorf vorzeitig den Klassenerhalt in der Verbandsliga sicherte.

In Frankfurt hatten die Gastgeber in knappen Doppeln den besseren Start. Marvin Schröder und Martin Wagner punkteten mit einer soliden Leistung in zwei Sätzen für

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2359 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.02.2018