Mit starkem Finale holt Jonas Helfrich DM-Bronze

Bensheim.Den bislang größten Erfolg in seiner jungen Leichtathletik-Karriere feierte Jonas Helfrich von der LG VfL/SSG Bensheim bei den Deutschen Meisterschaften in den Blockwettkämpfen in Lage/Nordrhein-Westfalen. Er gewann Bronze im Blockwettkampf Lauf der Altersklasse M15.

Der Wettkampf-Tag begann für ihn mit einer neuen Bestleistung über die 80 Meter Hürden um 28 Hundertstel auf 11,98

