Mit starken Doppeln an Hessenliga-Spitze

Bensheim.In ihrem zweiten Spiel in der Tennis-Hessenliga haben die Herren 65 des TC Bensheim ihren zweiten Sieg eingefahren. Im Heimspiel gegen RW Kassel gab es einen 4:2-Erfolg.

Karlheinz Illenseer (6:2, 6:7, 10:5) und Hartmut Hörner (6:4, 7:6) punkteten in ihren Einzel gegen starke Kasseler Gegner, Peter Höbel (3:6, 0:6) und Bernhard Scharf (4:6, 4:6) unterlagen, so dass es nach den Einzeln 2:2 stand. Im ersten Doppel hatte die Kombination Illenseer/Hörner nach hartem Kampf mit 6:2, 3:6 und 10:6 das bessere Ende auf ihrer Seite. Das zweite Doppel Höbel/Scharf siegte in zwei Sätzen 6:2, 6:4. Mit diesem Sieg ist das TCB-Team Tabellenführer der Hessenliga. red

