Mit weiterem Heimsieg das Soll erfüllen

Bensheim.Als haushoher Favorit geht die HSG Bensheim/Auerbach ins letzte Spiel vor der Weihnachts-/Jahreswechselpause: Am Sonntag um 16 Uhr empfängt das Team von Trainer Moritz Brandt als Tabellenzweiter der Bezirksliga A den Tabellenneunten HSG Weiterstadt in der AKG-Halle am Weiherhausstadion.

Es ist bereits der Rückrunden-Auftakt, das Hinspiel gewann Bensheim zum Saisonstart knapp mit 35:32.

