Mit wenig Erfahrung in die Gruppenliga

Fürth.Mit gemischten Gefühlen blickt man bei Fußball-Gruppenliga-Aufsteiger FC Fürth in die Zukunft. Corona hat bei dem sonst so solide geführten Verein einiges durcheinandergebracht. Für den geplanten Rundenstart im September sieht man sich aber gerüstet und peilt auch gleich einen einstelligen Tabellenplatz an.

Nach Jahren in der Gruppenliga musste der FC Fürth im Sommer 2019 eine Klasse runter, doch in der Kreisoberliga hielt es die Odenwälder nicht lange. Der Club profitierte nach dem Corona-Abbruch davon, dass SG Unter-Absteinach II nicht aufsteigen durfte und TV Lampertheim nicht wollte. FC-Sportmanager Frank Ester glaubt, dass sein Team den Aufstieg auch nach regulärem Spielbetrieb geschafft hätte. Denn „unsere Jungs haben das gut gemacht und waren am Ende punktgleich mit Lampertheim“.

Schlüsselspiele vor allem gegen Top-Teams der Liga müssen gewonnen werden, macht Ester unmissverständlich klar. Oft habe man sich zuletzt gegen Spitzenmannschaften auf Augenhöhe bewegt, so Ester. Zählbares sei aber nicht herausgesprungen für den FCF. Dies sei ärgerlich. Ein Grund dafür, glaubt Ester, sei die junge und in Teilen unerfahrene FC-Auswahl, die ihre Lehren noch ziehen müsse.

Die fehlende Erfahrung könnte Neuzugang Pablo Cabezas (von SG U.-Abtsteinach) kompensieren. Er soll Ruhe ins Spiel der Fürther bringen und im Mittelfeld zu einer Schaltzentrale werden. Christian Lemmle (von Et. Wald-Michelbach) erweitert das Feld der jungen Talente beim FC Fürth, die als stabile Mittelachse um Cabezas herum für Tempo im Spiel sorgen sollen. Neben Cabezas ist auch Christian Zeiss (vom FSV Zotzenbach) ein alter Bekannter. Er spielte lang mit dem FCF in der Gruppenliga und soll den Verein jetzt als Co-Trainer weiterbringen.

Elias Hamzi ließen die Fürther nicht gerne ziehen, aus beruflichen Gründen konnte der Stammspieler aber nicht gehalten werden. Er wechselt zur FSG Riedrode. Nach einer langen Verletzungspause ist die Gruppenliga für Joachim Pfeiffer derweil eine Nummer zu groß. Er will beim TSV Aschbach als Co-Trainer einen neuen Anlauf wagen. jz/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.08.2020