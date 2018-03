Mit Zittersieg auf dem Weg zum Klassenerhalt

Anzeige

Bezirksoberliga VfR II – TTC Pfungstadt 8:8. Vor dem Spitzenspiel gegen Pfungstadt hatte die VfR-Reserve Respekt, das Hinspiel ging knapp verloren. Mit Oliver Schweickert traf man auf einen besonders motivierten ehemaligen Fehlheimer Spieler. Aus diesem Grund trat man in Bestbesetzung mit Filip Stefanov und Malte Grüner an. Nach einer 2:1-Führung aus den Doppeln und starken Leistungen von Adi Sangeorgean und Malte Grüner lag man zwischenzeitlich 5:3 und später auch 8:6 in Führung. Zwar brachte der VfR den Sieg nicht nach Hause, doch am Ende stand ein wichtiger Punkt, mit dem man sich alle Chancen auf die Relegationsteilnahme offen hält – VfR-Punkte: Grüner/Stefanov, Sangeorgean/Schwinn, Grüner (2), Sangeorgean (2), Rauch (2).

Bezirksklasse: TTC Lampertheim III – VfR III 4:9. Im Spitzenspiel der beiden Meisterschaftsaspiranten kam der VfR zu einem unerwartet leichten Auswärtserfolg. Dieser wurde durch den krankheitsbedingten Ausfall des Lampertheimer Spitzenspielers Frank Unterseher begünstigt, der bis dahin nur ein Spiel in der Rückrunde verloren hatte. Der VfR lieferte eine mannschaftlich geschlossene Leistung ab und wusste zu überzeugen. Hervorzuheben sind die Leistungen von Gerald Adam, der angeschlagen gegen das starke vordere Paarkreuz einen wichtigen Punkt holte, und die beiden Jugendspieler Jannik Löffler und Marvin Prochazka, die mit Siegen in der Mitte glänzten. – VfR-Punkte: Adam/Bund, Löffler/Prochazka, Barzin/Tengel, Adam, Tengel, Prochazka, Löffler (2), Bund.

Damen-Bezirksliga VfR – SV Falken-Gesäß 8:4. Gegen den Tabellenletzten überzeugten besonders Cemre Alma und Carolin Michel, die alle ihre Spiele gewannen. – VfR-Punkte: Michel/B. Bondareva, Alma (3), Michel (2), B. Bondareva (2). nico

