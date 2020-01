Mit Zuversicht in die RB-Wochen

Frankfurt.Vor der ganz großen Prüfung gegen „die Mannschaft der Stunde“ legte Adi Hütter ein breites Grinsen auf. „Klar, freue ich mich“, sagte der Cheftrainer vor der Begegnung mit Tabellenführer RB Leipzig am heutigen Samstag (15.30 Uhr). Nach einer schwierigen Hinserie wollen die Hessen den Anschluss nach oben wahren und nach Siegen über Bayern und Leverkusen den nächsten Favoriten richtig ärgern. „Sie wissen, dass es in Frankfurt nicht so einfach ist. Wir wollen an die Leistung anknüpfen. Prozentual müssen wir uns steigern“, sagte der Österreicher.

Gegen 20-Tore-Mann Timo Werner und die Dauersieger aus Sachsen wird das beim 2:1-Erfolg in Hoffenheim gewonnene Selbstbewusstsein gleich kräftig geprüft. Das Duell mit Leipzig stellt für die Eintracht den Auftakt der RB-Wochen dar: Innerhalb von fünf Wochen geht es in Liga und DFB-Pokal erst zweimal gegen Leipzig und anschließend in der Europa League zweimal gegen Salzburg. „Wenn wir diszipliniert spielen, wenn wir mutig spielen, bin ich überzeugt, dass wir morgen was machen können“, sagte gestern Hütter.

Drei Dinge stimmen Frankfurt optimistisch. Nach einem kräftezehrenden Herbst sind die Akkus wieder aufgeladen, zudem griff die Umstellung auf Viererkette und auch Stammtorhüter Kevin Trapp ist als Rückhalt wieder dabei. Der Japaner Kamada zählt nach einem Bänderriss wieder zum Kader. dpa

